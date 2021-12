Si torna al lavoro. Drago e Pulgar sotto la lente, Maleh mostra i denti

Si torna a lavorare ai Campini

La Fiorentina è già pronta per tornare a lavoro in vista dell'impegno di sabato quando a Firenze arriverà la Salernitana. Grande attenzione, durante questi giorni, sarà dedicata ai lungodegenti Dragowski e Pulgar. Il polacco sta pian pianino tornando a lavorare il gruppo dopo l'infortunio al retto femorale. Il cileno, rientrato in panchina a Bologna, potrebbe essere una delle carte vincenti nel tour de force da qui a Natale. Sorride Maleh intanto, che al Dall'Ara ha trovato il suo primo centro in Serie A ed è ora pronto a difendere a spada tratta quella maglia da titolare ottenuta con fatica. A scriverlo è il Corriere dello Sport.