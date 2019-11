Si torna al centravanti? I tifosi vogliono Vlahovic dal 1′

Due maglie per quattro, un tormentone: il centravanti è la grande questione della stagione 2019/20. Il vero n° 9 in casa Fiorentina non si vede dal primo minuto di fatto dalla prima giornata, quando Vlahovic giocò a sorpresa contro il Napoli. Poi Boateng, poi l’attacco piuma Chiesa-Ribery, per tornare al Boa contro il Sassuolo (dove peraltro non ha convinto). Con il Parma potrebbe suonare nuovamente l’ora di Dusan, che come scrive il Corriere Fiorentino mercoledì è entrato bene in partita ma finora ha totalizzato solo 158′ in sei presenze. Negli occhi dei tifosi c’è ancora la doppietta in Coppa Italia con il Monza, nelle riflessioni della società si è aperto invece un dubbio: tenerlo o mandarlo in prestito?