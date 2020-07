La Fiorentina non sarà stravolta da Iachini nelle gare contro Inter e Roma. Ora che la salvezza è raggiunta naturalmente ci saranno degli accorgimenti, ma senza esagerare onde evitare il pericolo figuraccia. In porta ci sarà ancora Terracciano con Dragowski che ancora non ha recuperato dai problemi fisici. Lo scrive Il Corriere dello Sport che aggiunge che Ribery sarà ancora titolare.