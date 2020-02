Si gioca oppure no? Iachini intanto si tiene i suoi dubbi

Ieri in tarda serata è arrivata la comunicazione del probabilissimo rinvio di Udinese-Fiorentina, ma La Nazione, dopo essersi chiesta se a Udine si possa giocare o meno, si concentra sulle scelte dell’allenatore viola Giuseppe Iachini, che dovrà fare a meno, nella prossima gara, di Dalbert. All’assenza del numero 29 si ovvia in due modi: uno è far scendere in campo Venuti a sinistra, l’altro è avanzare Igor sulla linea dei centrocampisti. In entrambi i casi la fase offensiva sarà lasciata a Lirola dalla parte opposta. L’altro ballottaggio è a centrocampo, dove Pulgar e Duncan hanno convinto, ed è quindi difficile che venga riproposto Badelj di rientro dalla squalifica.