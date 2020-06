Si dirada la nebbia sul modulo: Iachini pare aver deciso come affrontare il Brescia

Dovrebbe essere ancora il 3-5-2, scrive oggi La Nazione, il modulo con il quale la Fiorentina scenderà in campo alla ripresa contro il Brescia. Iachini riparte dalle proprie certezze e lascia, almeno per il momento, la difesa a quattro e il trequartista come soluzioni in corso d’opera. Importante, nell’ottica, il rientro di Caceres da titolare, che pare assicurato vista l’ottima forma del giocatore colpito precedentemente dal virus; davanti invece riecco Vlahovic e Chiesa, con Ribery in panchina e pronto a subentrare. Prima i punti, poi il gioco, sembra pensare la Fiorentina