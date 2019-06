Si avvicina il raduno: tornano anche Thereau e Cristoforo

Sta per iniziare la stagione 2019-20. Come scrive La Nazione, le visite mediche, con le prime sgambate al centro sportivo, sono programmate a partire dal tre luglio. Ci saranno Thereau, anche se Pradè sta lavorando alla doppia pista, cessione o svincolo anticipato, Saponara, Cristoforo di ritorno dal Getafe e Simeone, già rientrato dalle vacanze in Argentina. Per Moena, dove la squadra lavorerà dal 6 luglio, più o meno dovrebbero partire tutti, coi Nazionali pronti ad aggregarsi strada facendo. Sarà l’allenatore a fare una prima scrematura in vista della partenza per l’America, quando faranno le valigie in una ventina, più o meno la metà del totale. Per la maggior parte di quelli che resteranno in Italia si spalancheranno le porte del mercato: c’è da sfoltire il gruppo. C’è poi grande curiosità per i due, Rasmussen e Zurkowski, che vestiranno per la prima volta adesso la maglia viola pur essendo stati acquistati a gennaio.