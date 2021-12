Sì al prestito di Maleh. Cagliari su Amrabat? Il punto sulle uscite

Barone e Pradè al lavoro per piazzare gli esuberi

Non solo mercato in entrata, la Fiorentina lavora anche sul fronte relativo alle uscite. Dopo Torino e Samp, potrebbe spuntare una nuova pretendente per Sofyan Amrabat. Per il marocchino, infatti, potrebbe citofonare alla sede Viola il Cagliari. I gigliati spingono per una cessione a titolo definitivo, ma l'ex Verona, con tutta probabilità, si muoverà in prestito con diritto di riscatto. Possibile cessione in prestito anche per Maleh, che piace al Venezia, piazza in cui troverebbe più spazio rispetto a quanto ne stia trovando in Toscana. Capitolo Callejon. Lo spagnolo era dato per sicuro partente già nella finestra di gennaio. Le ultime prestazioni, però, avrebbero convinto Italiano a puntare ancora sull'ex Napoli. Lo scrive La Nazione.