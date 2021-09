Sfida alla Primavera: Kokorin gran protagonista

Senza i nazionali, il russo gioca da centravanti: miglior marcatore

Pur senza tanti nazionali, Vincenzo Italiano continua a preparare la gara contro l'Atalanta. Ieri mattina - scrive il Corriere dello Sport - amichevole contro la Primavera nella quale si è messo in evidenza Sasha Kokorin, impegnato come centravanti complice l'assenza di Vlahovic, impegnato con la Serbia. Il russo è risultato il miglior marcatore della partitella. In difesa l'unico a lavorare al centro sportivo è Igor che con tutta probabilità sarà dal primo minuto contro l'Atalanta. A centrocampo prove tattiche con Benassi e Duncan, oltre a Torreira che sarà sicuramente la principale novità della ripresa del campionato. A Bergamo ci sarà spazio anche per Odriozola che farà staffetta con Venuti. Italiano ha concesso domenica libera ai suoi ragazzi che riprenderanno il lavoro domani senza soste fino a venerdì quando partiranno alla volta di Bergamo.