Sfida al Sassuolo: maxi esodo di tifosi

La Fiorentina tornerà in campo mercoledì sera a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Come scrive La Nazione, è molto probabile un maxi esodo di tifosi a Firenze come avvenuto per la trasferta di Brescia. Al Mapei Stadium ci sarà anche Rocco Commisso che ripartirà per gli Stati Uniti la prossima settimana dopo aver seguito anche il match di domenica con il Parma.

RIBERY SARA’ SQUALIFICATO CONTRO IL SASSUOLO