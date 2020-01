Settimana decisiva per Pradè: al lavoro per chiudere Duncan e Juan Jesus

Sulle pagine di Repubblica, nella sua edizione fiorentina, si parla di calciomercato in ottica Viola e non solo. Le prossime sfide sul campo saranno il quarto di finale di mercoledì a San Siro contro l’Inter ed il match di domenica contro la Juventus. Mentre sul fronte mercato, Pradè vorrebbe finalizzare le trattative per Alfred Duncan e Juan Jesus, regalando così a Iachini un rinforzo per reparto. Non sono esclusi tuttavia colpi di scena dell’ultimo minuto.