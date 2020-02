Serve una Fiorentina formato Coppa Italia, l’esame Atalanta alle porte

La complicata sfida con l’Atalanta è ormai prossima, alle 15:00 il fischio d’inizio all’Artemio Franchi. Come riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, servirà la migliore Fiorentina come quella che a sorpresa schiantò i ragazzi di Gasperini. Una Viola cinica e capace di strappi offensivi inaspettati, di fronte arriva il miglior attacco del campionato, ben 59 gol. Affilano le armi i due ex Ilicic e Muriel, sommando i loro gol (26) si supera il totale delle reti gigliate in stagione (25). Iachini ha preparato la squadra al meglio in settimana, lavorando su varianti tattiche alternative. Commisso ha assistito da vicino agli allenamenti per dimostrare tutta la sua vicinanza e supporto, è attesa una svolta dopo la sconfitta di Torino.