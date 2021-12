Serve qualità davanti: colpo in canna Borja Mayoral, non tramonta Orsolini

Obiettivo: rinforzare il tridente

La Fiorentina si trova in una posizione privilegiata per quel che riguarda le trattative per arrivare Borja Mayoral ed Ikoné. A scriverlo è il Corriere Fiorentino che spiega come i Viola siano alla ricerca di nomi per puntellare il reparto avanzato. Sugli esterni, oltre al sogno Berardi, resta da monitorare la situazione relativa a Orsolini. Certo, l'esterno classe '97 sembra oggi più lontano, ma il suo poco impiego nel nuovo modulo di Mihajlovic potrebbe rilanciare la sua candidatura per il mercato Viola di gennaio.