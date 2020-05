Serie A, via libera per gli allenamenti in gruppo: le prossime tappe. Ma la Lombardia…

Come scrive La Gazzetta dello Sport, la questione calcio è all’ordine del giorno della riunione di oggi del Comitato Tecnico-Scientifico del governo. L’orientamento è quello emerso venerdì: via libera agli allenamenti collettivi con alcuni paletti da non oltrepassare. Il parere del CTS ruoterà intorno ad alcuni punti fermi: no al modello tedesco che non prevede l’automatica quarantena della squadra in caso di nuove positività. La road map verso la ripresa del campionato dovrà passare attraverso il vertice Conte-calcio, assemblea di Lega Serie A, vertice CONI-Spadafora e consiglio federale della FIGC. La speranza è ripartire con il torneo nel weekend del 13-14 giugno. Scetticismo dalla Regione Lombardia: «Mi sembra estremamente complesso che il campionato riparta. Penso che varrebbe la pena anche per il calcio ricominciare più avanti, magari ad agosto, per finire il campionato», ha detto il presidente Fontana.