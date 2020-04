Serie A, suona l’allarme: solo 6 club su 20 in bilancio positivo. La Fiorentina non è tra questi (per ora)

Finire il campionato, a tutti i costi. Che già sono tanti, i costi, tanti che potrebbero mettere a rischio diversi club della nostra Serie A in caso di mancata conclusione della stagione. E dire che già adesso le perdite non si contano…

Sul Corriere Dello Sport questa mattina in edicola si studia la situazione delle squadre del nostro massimo campionato: stando ai bilanci del 2019, soltanto 6 club su 20 hanno il segno più e fra questi non ci sono anche big del nostro pallone come Juve, Lazio e Milan. E con la mancata tranche dei diritti tv relativa all’ultima parte di stagione, oltre all’assenza di plusvalenze, i conti non sorridono di certo: si rischiano perdite vicine ai 340 milioni. Senza contare la questione stipendi, che vanno pagati al massimo entro il prossimo mese di maggio.

Secondo lo studio del Corriere, le proprietà solide che potrebbero reggere – non senza danni – gli effetti devastanti della pandemia sarebbero la Juve (con Exor), l’Inter (con Suning), l’Atalanta, l’Udinese, il Cagliari, il Bologna e la Lazio. E la Fiorentina? Nella speciale classifica dei conti i viola si ritrovano con un -15 relativo però a una proprietà americana appena subentrata, mentre fra i bilanci in attivo oltre ad Atalanta (+23,9 milioni) e Napoli (+29,1) troviamo anche: Sampdoria (+12), Sassuolo (+8,1), Udinese (+1,1) e Verona (+0,2).