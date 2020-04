Serie A, ripartire o fermarsi? Il fronte favorevole alla ripresa si allarga

Come riportato dal Corriere dello Sport, in Lega ci si prepara all’importante confronto interno dell’assemblea di martedì. Il clima tuttavia sembra differente rispetto ai giorni passati. Sono sempre di più i presidenti orientati a tornare in campo. Le due figure più scettiche rimangono quelle di Cairo e Cellino, rispettivamente patron di Torino e Brescia. Entrambi hanno espresso parole inequivocabili nei confronti di Lega e Uefa su una eventuale ripresa prematura. Le tensioni restano, ma la sensazione è che una parte dei club precedentemente contrari abbia ammorbidito la propria posizione. Ora si cerca un dialogo tra le parti per mediare. L’augurio, riporta il quotidiano, è che vengano rispettate le date ad oggi ipotizzate. Ovvero; il 4 maggio per l’inizio degli allenamenti, il 27-28 per i due match di Coppa Italia (Juve-Milan e Napoli-Inter) e poi dal 31 via anche al campionato di Serie A.

Dipenderà tutto dal parere degli esperti del Governo, intanto il calcio litiga in attesa di un verdetto.