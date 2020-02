Serie A, le date bloccate per i recuperi delle partite rinviate

Si è quasi giunti ad una soluzione definitiva per recuperare le 4 gare rinviate lo scorso weekend a causa dell’emergenza sanitaria. La Gazzetta dello Sport scrive che l’annuncio è atteso oggi, e che Torino-Parma dovrebbe essere giocata mercoledì 11 marzo con anticipo di Torino-Udinese da lunedì 9 a sabato 7; Verona-Cagliari sempre l’11 marzo alle 15; più difficile accontentare Inter e Atalanta, impegnate su più fronti. I bergamaschi vorrebbero anticipare la partita con la Lazio, ma i biancocelesti si oppongono: per recuperare il Sassuolo le date disponibili sono 4 e 18 marzo, più probabile la seconda. L’Inter, invece, nel caso in cui dovesse riuscire ad arrivare in fondo sia in EL che in Coppa Italia, potrebbe giocare contro la Sampdoria solo il 20 maggio.