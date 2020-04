Serie A in crisi: alcune società non hanno ancora pagato le mensilità di gennaio

Come riporta Il Corriere dello Sport, anche i club di Serie A, oltre a quelli delle categorie italiane inferiori, guardano con preoccupazione sia al bilancio 2019-20 che a quello della prossima stagione. L’assenza di liquidità derivata dallo stop al campionato causa coronavirus ha spinto diverse società a ritardare i pagamenti degli stipendi: c’è chi non ha ancora versato ai suoi dipendenti quello di gennaio, chi invece non ha pagato febbraio. Andando avanti con i mesi la situazione certo non migliorerà, ecco perché tanti hanno urgenza di fare dei tagli.