Serie A in ansia, sempre più difficile ripartire. La FIGC apre alla soluzione estate

Tuttosport in edicola oggi alimenta dubbi sulla ripresa del campionato. Ieri la riunione di Lega ha visto i presidenti esporre le proprie perplessità e idee sul ritorno in campo. In serata i presidenti dei campionati hanno quantificato i danni economici: 70 milioni per la Serie A, fino a 700 se la stagione non dovesse riprendere. La situazione è complessa, la FIGC intanto ha dato la disponibilità a giocare oltre il 30 giugno (data in cui finisce la stagione) ma serviranno, nel caso, deroghe per i contratti.