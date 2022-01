“Serie A come 007: Protocollo Fantasma… E Piatek va da Kokorin al poligono”

Ridiamoci su: le storture del calcio in tempo di pandemia e un incontro scoppiettante tra pistoleri

"Il calcio italiano si ispira a Tom Cruise, e in particolare al film del 2011 Mission Impossible: il protocollo fantasma. In effetti sono passati solo due anni dall’inizio della pandemia ma qualcuno se n’è accorto solo ora, dopo essersi sorpreso nel vedere tutta quella gente che girava mascherata e non si capiva il perché. Poi è arrivato il video dei virologi che cantavano si si vax sulle note di Jingle Bells e allora qualche domanda se la sono fatta anche i vertici del calcio". [...] "In caso di assenza di portieri pare sia prevista la regola già adottata in qualsiasi piazzetta o campetto di quelli con gli zainetti schiantati in terra a fare i pali. Sì: il «chi buca entra», se approvato dalla Fifa, potrebbe risolvere il problema". [...] "E tutti ne sono certi: Italiano farà tornare Piatek quello di prima. L’attaccante, detto il pistolero per il suo modo di far festa dopo un gol, è andato subito a trovare Kokorin al poligono di tiro delle Cascine per chiarire che non c’è niente di personale. Non si sa mai".