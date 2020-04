Serie A, buco da 500 milioni: i dettagli. C’è un piano nazionale per rinnovare gli stadi

Il Coni ha preparato un documento che consegnerà domani al ministro dello sport Spadafora, un atto in cui verranno quantificate le perdite del calcio. Repubblica in edicola oggi anticipa alcuni punti: se il campionato fosse terminato a porte chiuse, il danno sarebbe di altri 294 milioni di euro, oltre le perdite previste. Ma se non si riuscisse a terminare la stagione la perdita sarebbe di 504 milioni in più rispetto alle previsioni pre coronavirus. In tutto, quindi, il rosso arriverebbe a quasi 800 milioni (504 + 290). Un’enormità per un movimento che genera ogni anno 5 miliardi di fatturato sì, ma che versa 1,3 miliardi di contributi fiscali e previdenziali allo Stato e 2 miliardi di stipendi ai dipendenti. Non solo: c’è anche la voce “Modifiche normative per una ripresa più rapida e sostenibile”. Si tratta di un percorso che incentivi i club a investire per il rinnovamento delle infrastrutture sportive. La cessione dei diritti di superficie a 90 anni degli stadi, sul modello del Friuli di Udine. Oltre il resto, aggiungiamo noi, il tema stadio è molto caro alla Fiorentina.