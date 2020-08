Serie A 2020-21: quale data di conclusione? Sorteggio calendario…

Quando finirà il campionato 2020-21? Bella domanda. Come scrive il Corriere dello Sport, nei prossimi giorni Figc e Lega si sentiranno per cercare una soluzione. Se società di Serie A hanno votate a favore del 23 maggio, mentre Gravina continua a insistere che è meglio anticipare di una settimana (16 maggio) per dare qualche giorno di vacanza agli azzurri convocati per gli Europei. L’argomento diventerà caldo dopo Ferragosto anche perché il calendario sarà compilato lunedì 31 agosto o il giorno successivo.