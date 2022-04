Senza il grande bomber, segnano tutti: all’appello manca solo Ikoné

Il dato: la Fiorentina punta ad agganciare un record in Serie A

Collettivo. 17 marcatori diversi (compreso Vlahovic) fanno della Fiorentina la seconda cooperativa del gol della Serie A, dietro soltanto all’Atalanta (18). Il record della Roma nel 2015-2016, 19 calciatori differenti in rete, è alla portata, se si pensa che potrebbero ancora segnare Ikoné (un'ala) e Igor, magari su corner. Ci ha pensato Torreira, capace di mettere il proprio autografo sul tabellino dei marcatori per due partite di fila per la prima volta in carriera, così come ci è riuscito Amrabat, per altro nella partita più complicata, contro lo Spezia. In termini di reti, non è affatto da trascurare pure il contributo di quei calciatori subentrati dalla panchina, capaci di trovare il gol in cinque occasioni (quanto la Juventus). Ci sono riusciti Saponara (vittoria col Genoa), Maleh (vittoria con la Salernitana), Castrovilli (pari col Verona), Sottil (pari col Cagliari) e pure Cabral. Per continuare a sognare, adesso più che mai, serve l’apporto di tutti.