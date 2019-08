Sentite Veretout: “Mai pensato di restare alla Fiorentina, volevo il salto di qualità”

Jordan Veretout, ex centrocampista viola e oggi alla Roma, ha parlato a La Gazzetta dello Sport: “Con il cambio di proprietà, ha mai pensato di poter restare alla Fiorentina? «No, mai. Mi avevano chiesto di restare un altro anno, ma io volevo fare il salto di qualità. Alla Fiorentina sono grato, la ringrazierò per sempre. Ma volevo fare qualcosa di più. E questo lo posso fare con la Roma»”. E poi così su Astori: «Per me è stato subito come un fratello, appena arrivato mi ha abbracciato in un modo che non potrò mai dimenticare. Era un ragazzo d’oro, è difficile parlarne. Sono contento di averlo conosciuto. Al di là del suo valore come giocatore. Era un capitano vero, che sapeva dare un senso al gruppo».