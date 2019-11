Sentite Kulusevski: “I giovani più forti? Dico Mbappé e… Castrovilli”

Interessante intervista questa mattina sull’edizione nazionale di Repubblica a Dejan Kulusevski, centrocampista attualmente al Parma di proprietà dell’Atalanta. A soli 19 anni, lo svedese si è messo in luce per alcune ottime prestazioni e fa parte di quella schiera di giovani pronti a mettersi in mostra nel calcio che conta. Non poteva mancare la domanda sui giovani più forti sia stranieri che nostrani – oltre ai campioni di ispirazione Messi, Ronaldo, Hazard – e la risposta dello svedese è particolare:

Mbappé, una follia di giocatore, fuori dal mondo in tutto. Fisicamente è mostruoso e ora anche tecnicamente: ogni tiro è un gol. Degli italiani dico Gaetano Castrovilli della Fiorentina, è fortissimo. Non sapevo neanche che esistesse, poi ci ho giocato contro e ho capito che è diverso.

