Sensi-Zaccagni, tempi medio-lunghi. Ricci più facile: la situazione

Ricci è svincolato, e dunque sarebbe molto più semplice assicurarselo. Per Sensi e Zaccagni serve pazienza

La Nazione riassume lo stato delle trattative in entrata per quanto riguarda la Fiorentina: Sensi è un giocatore che l'Inter è disposta a far partire in prestito con riscatto a 13 milioni, ma non si parla di negoziazioni. Su Zaccagni, si legge che la Fiorentina non vorrebbe ritrovarsi in competizione col Milan, ma una contropartita tecnica che abbassi i 15 milioni richiesti potrebbe essere la mossa giusta. Più facile, dato che è svincolato, arrivare a Matteo Ricci, che ha una voglia matta di seguire Italiano in viola a titolo gratuito.