Semplici in bilico: si gioca il posto contro la “sua” Fiorentina

Testa al mercato, ma anche al campo perché domani c’è Fiorentina-Spal, ultima gara del girone d’andata. La Nazione si concentra sul tecnico della squadra emiliana, nonché ex viola, Leonardo Semplici. Per lui sarà una partita particolare, anche perché la sua panchina scotta.

Per Leonardo Semplici la sfida contro la Fiorentina ha sempre un sapore particolare: affrontare la squadra della città dove è nato, per cui fa il tifo da sempre, è uno stress supplementare. Soprattutto per chi ha la passione viola stampata sulla pelle come lui. Non sarà una gara come le altre, anche perché domani Semplici si giocherà la permanenza sulla panchina ferrarese. È vero che la famiglia Colombarini non ha individuato un possibile sostituto (e non vuol avere due allenatori a libro paga…) ma la Spal arriva alla gara contro la Fiorentina dopo aver perso quattro delle ultime cinque partite e con un ultimo posto in classifica che dice tutto.