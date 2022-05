“Semo tutti parrucchieri”, a Marassi previsto un maxi esodo viola: il dato

Numeri importantissimi, considerando la giornata lavorativa e l’orario della partita.

Ultima trasferta dell’anno, una partita fondamentale per i viola che credono fortemente nella possibilità di andare in Europa. Cresce l’ansia e l’attesa per il fischio d’inizio di Sampdoria-Fiorentina, partita che può valere una stagione. Tantissimi tifosi saranno incollati alla tv o alla radio ma sono molti, scrive la Nazione, anche quelli che hanno deciso di seguire la squadra direttamente a Genova. A Marassi, infatti, sono attesi oltre 1.700 tifosi della Fiorentina. Un dato davvero significativo, considerando la giornata lavorativa e l’orario della partita. Un vero e proprio esodo viola, per provare a spingere la squadra di Vincenzo Italiano e centrare i tre punti che varrebbero l'Europa.