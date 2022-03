Sei tappe cruciali per l’Europa: aprile mese decisivo

La Fiorentina è attesa da un mese di aprile fondamentale per gli obiettivi stagionali: sono sei le tappe per il sogno europeo

La Fiorentina è concentratissima sul rush finale di campionato e gli obiettivi sono lì a portata di mano. Soprattutto aprile - scrive il Corriere Dello Sport oggi in edicola - sarà un mese decisivo per lo sprint definitivo, con cinque partite di campionato e una di Coppa Italia per capire che ne sarà del proprio futuro. Il pari di Milano ha dato grande convinzione (ulteriore) con la voglia di crescere sempre più. Atalanta, Lazio e Roma le principali avversarie per l'obiettivo, con la speranza che Piatek e Cabral accompagnino i viola con i loro gol e alcuni protagonisti crescano ulteriormente. A Italiano il compito - ancora una volta - di trainare e motivare la squadra in tutto e per tutto.