Sei gol sono troppi: Drago, ora tocca a te

Per un portiere subire gol non è mai positivo. Se poi ne prendi sei nel giro di 180′ la situazione non può che peggiorare… Niente di drammatico, però, perché Dragowski ha dimostrato di saperci fare fra i pali e la società ha investito molto su di lui, prolungandogli il contratto con adeguamento e respingendo tutte le offerte arrivate in estate. Il Corriere Dello Sport fa il punto sulla difesa viola, troppo spesso bucata nelle prime gare: non solo sul polacco, naturalmente, ma anche su una linea arretrata composta da interpreti diversi e con un Milenkovic tornato alle origini ma a formare una coppia quasi inedita con Pezzella. Un’intesa maggiore per tutti: Montella chiede questo ma il tempo stringe perché sabato sarà già tempo di Fiorentina-Juventus.