Sei finali da giocare dopo quella sfumata in Coppa: Sottil promette scintille

Il pensiero dei viola è tutto rivolto al futuro immediato

Non perdersi in rimpianti per quello che (non) è stato e, al contrario, inseguire con ancor più determinazione quello che potrebbe essere. Il Corriere Fiorentino scrive che restano ancora sei partite, sei finali per arrivare in Europa passando dal campionato. Ci crede, Italiano, e vuol vedere nei suoi giocatori la sua stessa identica determinazione. Il centrocampo è in emergenza, ma Sottil è in rampa di lancio: prima o poi, assicura il tecnico, esploderà. Aggiungiamo noi che l'Arechi, dato che siamo in tema di esplosioni, sembra lo stadio giusto per dargli ragione.