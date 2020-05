Seconda sfida: il calcio con i tifosi. Allo stadio a turni?

Vinta la prima sfida – riprendere a giocare – ora ci si attrezza per la seconda: riportare la gente allo stadio. A dettare i tempi sarà la curva del contagio. Come scrive il Corriere dello Sport, l’idea del presidente del Lecce è una turnazione tra i 20mila abbonati. Il calcio italiano sta pensando a una nuova “fan experience”, un nuovo modo di vivere lo stadio, magari aprendolo a un numero ristretto di abbonati, facendo sedere a distanza di sicurezza (la soluzione potrebbe essere due posti vuoti accanto a una poltroncina occupata), rendendo possibile l’accesso a pochi settori perché ci sono molte procedure da effettuare: controllo temperature con accesso negato in caso di sintomi respiratori, ingressi contingentati con presenza di dispensare e con sostanze igienizzanti, periodica pulizia e igienizzazione degli ambienti chiusi e dei servizi igienici.