Se parte Lautaro, l’Inter può permettersi Chiesa. I tre sì dell’operazione

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi accende i riflettori su Federico Chiesa e sulle piste che l’Inter ha in programma di percorrere per arrivare al talento viola. C’è un presupposto fondamentale: la partenza di Lautaro Martinez verso il Barcellona, senza la quale non ci sarebbero i fondi necessari per procedere. Se il Toro partisse, allora l’Inter si getterebbe a capofitto su Chiesa, forte di tre grandi “sì” che avallerebbero l’operazione:

–Giovani e italiani:

Barella e Sensi l’anno scorso, Chiesa e Tonali quest’anno. L’idea piace molto dalle parti di Appiano Gentile.

–Questione di tattica:

Conte potrebbe schierare Chiesa sia come partner di Lukaku sia come esterno, o sfruttarlo per un deciso cambio di modulo verso il 3-4-3 in stile-Chelsea.

–Battere la Juve ha sempre il suo perché:

Kulusevski è ancora una ferita aperta, e, visto che la battaglia per Tonali pare quasi vinta, i nerazzurri vogliono portarsi in vantaggio sulla Vecchia Signora. In ballo ci sono ancora Chiesa e Kumbulla.