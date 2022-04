Se Firenze piange, Roma e Bergamo non ridono: Europa, corsa a rilento

La corsa a rilento di Fiorentina, Roma, Lazio e Atalanta: nessuna delle pretendenti all'Europa riesce a sfruttare gli inceppi altrui

Se Firenze piange, Roma e Bergamo non ridono. Così il Corriere Fiorentino nel commentare la corsa, a rilento, verso l'Europa. Nel campionato dei passi falsi, nessuna delle pretendenti riesce a sfruttare gli inceppi altrui. Il peso delle due sconfitte consecutive in casa viola è stato alleviato da una classifica che non pare averne risentito troppo. Grazie alle sconfitte delle romane nell’ultimo turno e al pareggio tra Atalanta e Torino in uno dei recuperi. Certo, se la Fiorentina avesse portato a casa altri risultati avrebbe potuto staccare l’Atalanta, allungare sulla Lazio e superare la Roma. Lo sa bene Italiano che a Milano cercherà il colpaccio per non abbandonare ogni speranza di quinto posto. Consapevole che adesso calendario e stato fisico faranno la differenza. I viola d'altronde hanno assoluto bisogno di recuperare freschezza, i rientri di Bonaventura e Torreira, pur non ancora al meglio, torneranno utili nel rush finale.