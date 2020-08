Scoppia il caso Muriqi, Lotito infuriato chiama Barone

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport-Stadio, è scontro sul prezzo di Vedat Muriqi. Il centravanti kosovaro del Fenerbahçe è il primo obiettivo per l’attacco della Lazio. Il club biancoceleste pensava di aver chiuso l’operazione, tuttavia nelle ultime ore il presidente del club Turco ha rilanciato chiedendo 20 milioni. La Lazio crede che l’inserimento della Fiorentina possa aver generato un’asta al rialzo. Lotito, venuto a conoscenza del fatto, sembra abbia chiamato in una telefonata concitata Joe Barone per chiedergli di farsi da parte. Nell’anno del ritorno in Champions, il mercato della Lazio sta facendo indispettire più di qualche tifoso. Ai fallimenti nelle trattative per David Silva e Kumbulla potrebbe aggiungersi anche Muriqi.

