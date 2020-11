Sconfitta senza storia. L’obiettivo è la salvezza: c’è poco da scherzare

“Sempre più giù. Un’altra sconfitta senza storia“: è il titolo di Repubblica Firenze sulla sconfitta della Fiorentina contro il Milan per 2-0. Vi proponiamo una parte dell’analisi. L’articolo integrale nel quotidiano in edicola:

In fondo Prandelli l’aveva detto, alla vigilia. La priorità è quella di fare 40 punti, il prima possibile. Poteva sembrare troppo riduttivo, una stima al ribasso. Invece è tutto vero. La Fiorentina perde a Milano per 2-0, sprofonda in classifica, non trova la rete da 400 minuti, non vince da oltre un mese in campionato e vede tutte le altre squadre del torneo viaggiare alla ricerca di un obiettivo mostrando un’anima che ancora, ai viola, sta mancando. Nel giro di dieci minuti Romagnoli prima e Kessiè dopo chiudono una gara mai stata in discussione.(…)

Il palo di Vlahovic nel primo tempo, lo scavetto di Ribery e una conclusione di Pezzella sono le uniche note da riportare dalla trasferta di Milan. (…) L’obiettivo indicato è la salvezza, un orizzonte che in questi casi può anche richiamare tutte le componenti del gruppo ( proprietà, dirigenza, staff e giocatori) a stringersi e non smarrirsi chissà dove. Tutti compatti, c’è poco da scherzare.