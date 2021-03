Sconcerti: “Roma su Vlahovic? Datemi in cambio Villar e Ibanez”

Mario Sconcerti, giornalista e tifoso viola, ha parlato in un’intervista al Corriere dello Sport per analizzare la situazione del calcio italiano. Alla domanda su come dovrebbero comportarsi le società sul mercato per evitare sprechi di denaro, ha risposto con un esempio ipotetico, anche in relazione ad alcune recenti voci di mercato:

La Roma mi chiede Vlahovic? In cambio io voglio Villar e Ibanez però. E tratto anche con Borja Mayoral. Qualità certa in cambio di qualità certa