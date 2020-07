Sconcerti: “La Fiorentina è una squadra perduta”

Nella sua analisi per il Corriere della Sera intitolata “Sembra tutto scritto, ma questo calcio somiglia a un dispetto“, il giornalista ed ex dirigente viola Mario Sconcerti cita brevemente anche la Fiorentina, ieri sconfitta dal Sassuolo per 3-1:

(…) Evidentemente 290 partite complessive disegnano ormai un’onda di probabilità corretta. Si segna molto perché si corre poco e male. C’è un lungo velo di stanchezza dovunque, molti falli sono interventi ciechi. Questo giustifica i tanti rigori. Siamo vicini a un piccolo calcio, ma i risultati sono veri. La Fiorentina è una squadra perduta, il Milan è tra quelli stanchi. La Spal ha giocato come fosse uno spareggio, ma il Milan ci ha abituato a fermarsi quando si aspetta una conferma.