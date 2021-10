Scommesse, gli allibratori danno Scamacca in viola. Ma Vlahovic può rimanere

E' l'attaccante del Sassuolo la soluzione più probabile nel breve alla partenza di Vlahovic

La Nazione in edicola oggi fa una ricognizione nel mondo delle scommesse per scoprire chi è il favorito al ruolo di centravanti della Fiorentina una volta che Vlahovic non sarà più al suo posto: davanti a tutti c'è Gianluca Scamacca del Sassuolo, il gioiello meno caro della bottega neroverde, su cui pure Carnevali, l'AD, sembra aver chiuso la porta del mercato invernale. L'attaccante era già stato nel mirino viola in estate, ora il suo nome torna di moda, e la sua quota è bassissima, addirittura 2,75. Poi c'è Lucca del Pisa, a 5, e Berardi a quota 6, svantaggiato dai costi di un'operazione difficile da proporre in inverno. E poi c'è il futuro di Vlahovic, che è dato a 3 alla Juventus, e a 5 all'estero, destinazione più probabile se l'addio sarà a gennaio. La vera novità è che a 4 c'è la permanenza in viola, non un'utopia in inverno ma decisamente sorprendente a giugno.