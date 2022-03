Schiaffo finale: Fiorentina a un passo dalla porta del Paradiso

La Fiorentina gioca, ma vince la Juventus: a Torino servirà l'impresa

"La porta del Paradiso era lì. Ad un ultimo, seppur faticosissimo passo, ma era lì. E invece, a partita praticamente finita, quando tutto sembrava rimandato ad un ritorno al quale la Fiorentina si sarebbe presentata con due risultati su tre a disposizione, è arrivato il più cattivo degli schiaffi. Un pugno in faccia a una tifoseria intera e a Venuti, disperato ed in lacrime per un autogol che non scorderà mai. Certo, i viola hanno dimostrato di potersela giocare più che alla pari ma, a Torino, servirà un’impresa. Fedele alla linea".