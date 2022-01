Scherzi del calendario: di nuovo uno stop in corsa contro l’Udinese

Corsi e ricorsi storici che coinvolgono più volte la partita tra toscani e friulani

La Nazione fa un salto indietro nel tempo a quando la pandemia era uno spauracchio e non, come da quasi due anni a questa parte, una realtà con la quale convivere. Era il 29 febbraio, anno bisestile 2020, e in programma c'era ancora Udinese-Fiorentina, campo invertito rispetto a oggi. Alle 12:10, a meno di 6 ore dalla gara che si sarebbe giocata a porte chiuse, venne stabilito il rinvio dell’incontro al 13 maggio; decisione, però, rivista il 5 marzo, quando venne stabilita la nuova data, domenica 8 marzo alle ore 18. Quel giorno la gara si disputò, rigorosamente al chiuso, e terminò 0-0, cui seguì l’inevitabile blocco di tutte le manifestazioni sportive fino a metà giugno. Oggi il calendario mette di nuovo di fronte i friulani nel primo anno col girone di ritorno "mescolato". Altrimenti, l'avversaria sarebbe stata la Roma. E, se vogliamo, possiamo metterci anche la tragica domenica 4 marzo 2018, quando ancora la sfida tra bianconeri e viola non si giocò per via della morte dell'eterno capitano Davide Astori.