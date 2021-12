Sassuolo, Dionisi su Berardi: “Per noi è IL giocatore, decide lui dove arrivare”

Il numero 25 dei neroverdi sente sempre più stretta la dimensione emiliana

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, parlando alla Gazzetta dello Sport ha esaltato ancora le qualità di Domenico Berardi, vero e proprio sogno proibito per la Fiorentina nelle ultime (e nelle prossime?) sessioni di mercato: "Per noi è 'il' giocatore. Sta largo, tra le linee o in mezzo. Si sa da dove parte, poi lui decide dove arrivare", afferma entusiasta Dionisi. I numeri dell'esterno sono stratosferici, ben 7 gol e 6 assist in 16 giornate di campionato.