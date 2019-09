Fra una settimana si gioca Fiorentina-Juventus. Maurizio Sarri, alle prese con la polmonite, sta migliorando. L’allenatore bianconero ieri ha diretto l’allenamento, almeno una parte, sul campo. E’ rimasto sotto un gazebo per via della pioggia ma è comunque rimasto all’aperto. Secondo Il Corriere dello Sport sabato prossima a Firenze potrebbe essere in panchina per guidare la sua squadra.