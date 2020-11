Maurizio Sarri tratta la rescissione del contratto con la Juventus. Come scrive Tuttosport, la Fiorentina è andata vicino all’allenatore che ora aspetta un altro club per divorziare dalla Juventus. Le cifre per separarsi ormai sembrano chiare: il club gli deve 5 milioni per questo campionato e 2,5 per il mancato rinnovo. I legali del club vorrebbero dilazionare la prima cifra ed eliminare del tutto la seconda.