Saranno famosi? Dalle Mura e gli altri all’esame di Moena

Tanti giovani andranno in ritiro a Moena

Sabato 17 luglio la Fiorentina partirà per Moena. In Val di Fassa ci saranno molti giovani, sui quali si concentra Repubblica Firenze.

Il primo focus riguarda Ferrarini e il ruolo di terzino destro. Il classe 2000 è reduce da un’ottima annata a Venezia e torna per giocarsi le sue carte in un reparto in cui sembrano esserci i movimenti maggiori: Venuti è sicuro di restare, Lirola vorrebbe tornare a Marsiglia ma i contratti tra Fiorentina e OM sono bloccati da due settimane, con l’Atalanta che resta sullo sfondo.