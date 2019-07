Saponara verso l’addio: si fanno avanti due club di Serie A

Nonostante le buone sensazioni destate durante l’ultima gara contro l’Arsenal, Riccardo Saponara potrebbe lasciare nuovamente la Fiorentina nel corso dell’attuale finestra di mercato. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, ci sono due ipotesi per il fantasista: la prima lo porterebbe al Lecce, mentre la seconda all’Udinese, in particolare nel caso in cui Rodrigo De Paul lasciasse la maglia dei friulani. E INTANTO BIRAGHI FINISCE NEL MIRINO DELL’INTER: BORJA VALERO PUO’ ESSERE LA CHIAVE