Saponara sfida il suo passato: determinare il presente e indirizzare il futuro

In queste settimane si decide il futuro del fantasista

Non potrà mai essere un incrocio come tutti gli altri, per Ricky Saponara. Perché ha indossato la maglia dell'Empoli per 163 volte (28 gol e 35 assist) e perché è lì, che è diventato calciatore. L’ultima qualche mese fa, in quello sciagurato (per i viola) derby d’andata. Dalla panchina o da titolare, l'obiettivo è dare una mano a Italiano. In questo finale di stagione, Saponara si gioca anche il rinnovo di contratto, in scadenza a giugno. Il Corriere Fiorentino sostiene che non è da escludere che già in settimana possa esserci un incontro. Italiano, dopo averlo incrociato allo Spezia, ha preteso che fosse tolto dal mercato, e l’ha tenuto in viola. Adesso vogliono centrare un’altra impresa: riportare in Europa la Fiorentina.