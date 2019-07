Saponara provato mezzala, lanci e colpi di qualità: Montella prova a rigenerarlo

Montella sta rigenerando Riccardo Saponara, provato nel ruolo di mezzala nel 4-3-3 della Fiorentina. Contro l’Arsenal il giocatore non ha fatto male con lanci e colpi di qualità. Saponara sarebbe un trequartista ma Montella lo sta provando nel mezzo, chissà che alla fine non riesca a rigenerarlo in quel ruolo. Lo scrive Repubblica.