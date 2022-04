Saponara: l’usato sicuro per Italiano nei big match

Saponara si conferma un fedelissimo di Vincenzo Italiano

"Troppo importante la sua esperienza, la sua capacità di leggere le varie situazioni e la sua abitudine a un certo tipo di sfide e ancora contro una big una maglia da titolare è ricaduta sull’ex Empoli e Spezia, come successo ultimamente a Napoli. Saponara è partito a sinistra, ha contenuto bene Bernardeschi e si è proposto appena ha potuto anche se a fasi alterne. Un buon tunnel a De Sciglio, un paio di buone giocate, è stato uno dei giocatori meno in bambola e impallati nel primo tempo dove la Fiorentinaè caduta nel trappolone della Juventus stretta a imbuto e pronta a ripartire in contropiede per far male in campo aperto alla difesa viola. Nel suo score anche un tiro deviato e un’andatura che da barcollante scandiva invece i ritmi delle varie giocate frequenti a inizio e fine frazione".