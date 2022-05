Saponara, la rinascita con Italiano. A fine stagione focus sul futuro

Il contratto di Saponara scadrà il 30 giugnoS

Repubblica Firenze si concentra su Riccardo Saponara. Per lui potrebbero essere le ultime tre partite in viola, decisive anche per il suo futuro. Il talento di Forlì - si legge - è stato uno dei migliori e dei più continui nell’annata, è uno dei senatori e dei leader dello spogliatoio e mai come in questo campionato ha messo sul campo tutte quelle qualità viste a Empoli e apprezzate solo in parte a Firenze dal 2017, anno del suo arrivo. Merito di Vincenzo Italiano, uno che ti entra nella mente, come disse Riccardo in passato. Il feeling tra i due, sbocciato a La Spezia, è fiorito in viola e il tecnico non ha quasi mai rinunciato al suo fantasista nei momenti delicati dell’annata: 31 presenze, 3 gol, 4 assist.