Saponara incanta a Lecce, ma il riscatto avverrà ad una e una sola condizione

Secondo La Gazzetta del Mezzogiorno, il Lecce è intenzionato a trattenere Riccardo Saponara, in prestito dalla Fiorentina, ma solo ad una condizione, vale a dire il raggiungimento della salvezza da parte dei salentini. Questo permetterebbe alla Fiorentina di incassare 4 milioni di euro, la cifra pattuita per il riscatto. Altrimenti, per il trequartista ci sarebbe all’orizzonte un altro ritorno a Firenze…